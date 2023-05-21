У неділю, 21 травня, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та обговорив військову допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Лідери країн обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши особливу увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Високо ціную, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Але зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги.

Президент України також поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті та поділився оцінками її можливого розвитку. Йшлося також про навчання українських молодших офіцерів у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER. Крім того, президент наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української формули миру.

Також Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО у липні мають бути прийняті конкретні рішення щодо членства нашої держави в Альянсі та надані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.

Окремо глава держави зазначив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів.