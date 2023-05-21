У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом підтвердив втрату контролю наших воїнів над Бахмутом. Про це пише Reuters.

Відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Володимир Зеленський відповів: "Я думаю, що ні.".

На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях.

Проте у Інституті вивчення війни ISW зазначили, що заявлене терористом пригожиним захоплення кварталів, що залишилися в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російській армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій.