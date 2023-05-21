"Бахмут не перебуває під контролем України" - ЗМІ [ Редагувати ]
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом підтвердив втрату контролю наших воїнів над Бахмутом. Про це пише Reuters.
Відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Володимир Зеленський відповів: "Я думаю, що ні.".
На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях.
Проте у Інституті вивчення війни ISW зазначили, що заявлене терористом пригожиним захоплення кварталів, що залишилися в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російській армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій.
Українські контратаки, що продовжуються, на півночі, заході і південному заході від Бахмута ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі міста в найближчій перспективі.
по темі
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський спростував взяття Бахмута
Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, висловила глибоку стурбованість через оголошення в росії у розшук прокурора МКС
Один із ключових ворожих інформаційних прийомів - зміщувати акценти з війни на політику
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7