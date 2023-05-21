Великобританія вже цього літа почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які вже цієї осені має отримати наша країна.

Про це повідомляє CNN.

Таку заяву сьогодні під час виступу в Хіросімі (Японія) зробив прем'єр -міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Ріші Сунак.

За його словами, Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".

Лідер Великобританії також привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", який вдалося досягти на зустрічі лідерів країн G7, насамперед, підтримку главою Білого дому Джозефом Байденом міжнародної коаліції країн для надання ЗСУ передових винищувачів.

Сунак підкреслив, що Україна має не лише виграти війну з Росією, а й домогтися справедливого та міцного миру.

Також прем'єр назвав присутність українського президента Володимира Зеленського у Японії "дуже потужним моментом".

"Я думаю, що те, що президент Зеленський стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, посилає сигнал Росії та світу, що ми єдині навколо президента Зеленського і його народу і продовжуватимемо підтримувати його стільки, скільки потрібно", - пообіцяв прем'єр-міністр. міністр.