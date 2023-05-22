Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація у Бахмуті Донецької області, де точаться гарячі бої, з учора майже не змінилась. ЗСУ продовжують контролювати район "Літака". Про це вона сказала під час телемарафону.

З учорашнього дня ситуація більш-менш така сама як була вчора. Пам'ятаємо, що вчора за нашими Збройними силами залишався контроль за певними інфраструктурними, промисловими об'єктами і приватного сектору в південно-західному районі. Це район "Літака". Сьогодні так само за нами залишається контроль цієї частини міста.

За словами Маляр, бої тривають. Крім того, ворог протягом цієї ночі, зараз буквально здійснює зачистку тих територій, які взяв у місті під контроль.

Тобто вони шукають, чи раптом не залишилися там наші групи диверсійні, які можуть чинити опір і здійснювати свої дії.

При чому Маляр розповіла, що пропагандисти удають, що вони вже повністю взяли місто під свій контроль, але це не так.