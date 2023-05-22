Українські військові змогли просунутися під Бахмутом за добу: у ЗСУ розкрили деталі [ Редагувати ]
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Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом. За добу їм удалося просунутися на 200-400 метрів.
Про це повідомляє спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватйй в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, - південно-західну частину міста.
"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - розповів Черевий.
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