Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом. За добу їм удалося просунутися на 200-400 метрів.

Про це повідомляє спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватйй в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, - південно-західну частину міста.

"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - розповів Черевий.