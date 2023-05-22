"Це помилка": Сунак виступив проти закликів заморозити війну в Україні [ Редагувати ]
Спроби заморозити конфлікт в Україні на місці є абсолютно неправильними. Усі вони мають бути припинені в зародку.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
За його словами, тимчасове припинення бойових дій не буде справедливим і міцним миром для України.
"Припинення вогню - це не справедливий і міцний мир для України, але будь-який мирний процес має розпочинатися з припинення вогню, інакше ця війна триватиме і ставатиме дедалі гіршою і гіршою", - заявив Сунак.
Він додав, що Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну.
"Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і правильною та єдиною відповіддю на це є виведення Росією своїх військ з України, а всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт на місці, є абсолютно неправильними, і їх має бути засуджено", - наголосив міністр.
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