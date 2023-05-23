Україна жодним чином не причетна до подій у Бєлгородській області рф. За прикордонний рейд відповідають росіяни, які хочуть позбутися темряви у своїй країні.

Про це повідомляє в інтерв'ю секретар РНБО Олексія Данілова CNN.

"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати. Є деякі росіяни, які на боці світла і які пішли боротися з темрявою, яка зараз існує в росії", - сказав він.

При цьому Данілов відкинув висунуті Москвою звинувачення у причетності України та підкреслив, що все, що відбувається у Бєлгороді, - справа виключно росії.

"Там відбуваються події, пов'язані з сектором, який, на нашу думку, повинен коментувати або верховний головнокомандувач, тобто путін, або міністр оборони, або хтось інший. Вони є громадянами російської федерації", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що якби мова йшла про росіян, які перетнули кордон, це було б питанням ФСБ, адже вони повинні захистити цей кордон: "Ще раз підкреслюю, це питання до тих росіян, які сьогодні знаходяться в Бєлгородській області".