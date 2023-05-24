Група демократів й республіканців на чолі з Адамом Шиффом й Браяном Фіцпатріком закликали президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити кінець війни, ми закликаємо Вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні конгресменів до Байдена.

В листі конгресмени також посилаються на законодавчі можливості й минулі прецеденти, такі як, наприклад, переведення Джорджем Бушем-молодшим 1,7 млрд доларів Іраку в якості компенсації жертвам тероризму.

Також вони відзначили, що міжнародному суспільству зрозуміло, що саме Росія є агресором у війні й повинна нести витрати.