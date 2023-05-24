Група конгресменів закликала Байдена передати Україні заморожені активи ЦБ росії [ Редагувати ]
Група демократів й республіканців на чолі з Адамом Шиффом й Браяном Фіцпатріком закликали президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку.
"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити кінець війни, ми закликаємо Вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні конгресменів до Байдена.
В листі конгресмени також посилаються на законодавчі можливості й минулі прецеденти, такі як, наприклад, переведення Джорджем Бушем-молодшим 1,7 млрд доларів Іраку в якості компенсації жертвам тероризму.
Також вони відзначили, що міжнародному суспільству зрозуміло, що саме Росія є агресором у війні й повинна нести витрати.
по темі
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16
Росіяни повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до рф
Ситуація загалом на східному фронті напружена
У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців, і це в кращому разі