Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав він на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі.