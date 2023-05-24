Столтенберг зробив нову заяву про вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав він на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі.
по темі
Глави міністерств оборони країн НАТО обговорюватимуть можливу передачу Україні західних винищувачів на зустрічі, що відбудеться у червні
Країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку росії
Росія на війні проти України змушена використовувати старі танки Т-54 та погано підготовлених військовослужбовців
Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня
Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований сьогодні, 24 травня, вранці. Він знаходився у акваторії Чорного моря