Російські пропагандисти фейками про "поранення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного намагаються затьмарити інформацію про операцію у Бєлгородській області.

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

" Вони (росіяни - ред.) хочуть перебити інформаційний простір щодо тих ганебних явищ, які відбувалися у них на території, коли громадяни РФ перебували в Росії. Звичайно, їм потрібна зараз інформаційна нагода, щоб перебити інформаційну хвилю", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що зараз із головнокомандувачем ЗСУ все добре, він живий і здоровий.