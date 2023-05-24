Навіщо росіяни розповсюджують фейк про "поранення" Залужного: відповідь Данілова [ Редагувати ]
Російські пропагандисти фейками про "поранення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного намагаються затьмарити інформацію про операцію у Бєлгородській області.
Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
" Вони (росіяни - ред.) хочуть перебити інформаційний простір щодо тих ганебних явищ, які відбувалися у них на території, коли громадяни РФ перебували в Росії. Звичайно, їм потрібна зараз інформаційна нагода, щоб перебити інформаційну хвилю", - зазначив Данілов.
Він також підкреслив, що зараз із головнокомандувачем ЗСУ все добре, він живий і здоровий.
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