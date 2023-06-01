У четвер, 1 червня, президент України заявив, що влітку на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО.

Сьогодні і щоразу, коли ми готуємо та ухвалюємо рішення заради нашої Європи, заради наших цінностей, ми маємо пам’ятати: кожен наш сумнів тут, у Європі, – це окоп, який обов’язково спробує зайняти росія. Сказав про це на другій зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбувається сьогодні у Молдові.

"Від 24 лютого минулого року межі безпеки в Європі – це буквально межі нашої з вами рішучості, нашої здатності діяти спільно заради інтересів наших народів та всієї Європи. Наскільки можемо відкинути сумніви – рівно настільки можемо відкинути й зло агресії", - зазначив він.

Цей рік – для рішень. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру. І це глобальна потреба. Час настав, і сумніви мають зникнути. Ми відкрито говоримо, що лише сильна протиповітряна оборона – а саме коаліція "Петріотів", а саме коаліція сучасних винищувачів, – може перемогти російський терор.

"Пропонуємо відповідні рішення, просуваємо відповідні рішення", - підсумував президент.