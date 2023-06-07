Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 7 червня за вказівкою російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою москви.

Команда на цей терористичний акт видавалася з кремля, із кабінету путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із шойгу.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.