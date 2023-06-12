Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перенесення Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років з 9 на 8 травня, як святкують в інших європейських країнах. Він буде офіційним вихідним.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

У стану проходження законопроєкту №9278 зазначили "повернуто з підписом від президента України".

Глава української держави вніс до Верховної Ради відповідну ініціативу ще 8 травня 2023 року.