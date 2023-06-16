На засіданні Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI), у якому працює від України голова Національної ради Ольга Герасим’юк, дали високу оцінку виконання Україною медіареформи.

Вона є однією з вимог для набуття Україною членства в Європейському Союзі.

"Хто ще, крім України, був здатен навіть під час війни кілька разів надсилати для аналізу свій Закон "Про медіа" - і навіть після того, як його підписав Президент! Це – про високий рівень відповідальності!", - сказав Патрік Пеннінкс, голова Департаменту інформаційного суспільства Генерального директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Ради Європи.

На засіданні також розглядали питання захисту і безпеки журналістів та медійників і працювали над проектом Рекомендацій щодо відповідального впровадження штучного інтелекту в журналістиці.