У ЄС дали високу оцінку виконання Україною медіареформи [ Редагувати ]
На засіданні Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI), у якому працює від України голова Національної ради Ольга Герасим’юк, дали високу оцінку виконання Україною медіареформи.
Вона є однією з вимог для набуття Україною членства в Європейському Союзі.
"Хто ще, крім України, був здатен навіть під час війни кілька разів надсилати для аналізу свій Закон "Про медіа" - і навіть після того, як його підписав Президент! Це – про високий рівень відповідальності!", - сказав Патрік Пеннінкс, голова Департаменту інформаційного суспільства Генерального директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Ради Європи.
На засіданні також розглядали питання захисту і безпеки журналістів та медійників і працювали над проектом Рекомендацій щодо відповідального впровадження штучного інтелекту в журналістиці.
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