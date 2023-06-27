У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів про безпекову ситуацію в області.

Безпекова ситуація все ще залишається складною, ворог продовжує обстріли, б'є традиційно для цієї армії по житловій забудові, по гуманітарним обʼєктам. Тобто більшість прильотів цивільна інфраструктура, не військові цілі і, навіть, не критична інфраструктура. На жаль, у нас кожен день є поранені. За крайню добу трошки зменшилась кількість обстрілів, але це завдяки ефективній роботі наших ЗСУ, які проводять контрбатарейну боротьбу.

У районі Корабел змінено час комендантської години, тепер вона триватиме з 21.00 до 5.00.