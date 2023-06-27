Можливість теракту на ЗАЕС: начальник Запорізької ОВА розповів про плани щодо евакуації [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про ситуацію довкола окупованої ЗАЕС, яку росіяни готуються підірвати.
Якщо говорити про сам енергообʼєкт - доволі стабільна ситуація, у ставку охолоджуючому достатньо води, це рівень 16,6 метра достатньо для того, щоб охолоджувати реактор. Рівень радіації на самі станції і у 30-кілометровій зоні - у нормі.
Також він розповів про плани щодо евакуації на випадок теракту:
Найголовніше для людей - слухати всі новини, у яких будемо давати всі необхідні дії на випадок евакуації. По-друге, ми кожні 2 години вимірюємо радіацію і контролюємо це. По-третє, ми також запланували на цьому тижні великі навчання, де перевіримо сили й засоби, які можуть долучатися не тільки до евакуації, а й до ліквідації наслідків. Найголовніше - ми готові до усього, якщо це буде необхідно.
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