У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про ситуацію довкола окупованої ЗАЕС, яку росіяни готуються підірвати.

Якщо говорити про сам енергообʼєкт - доволі стабільна ситуація, у ставку охолоджуючому достатньо води, це рівень 16,6 метра достатньо для того, щоб охолоджувати реактор. Рівень радіації на самі станції і у 30-кілометровій зоні - у нормі.

Також він розповів про плани щодо евакуації на випадок теракту: