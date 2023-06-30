У п’ятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке, за його словами, було тривалим і детальним щодо кількох питань.

Президенту доповідали Головком ЗСУ Валерій Залужний та інші командувачі української армії щодо загальної оборонної ситуації, конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій.

"За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій", - повідомив про доповідь генералів Зеленський.

Серед питань, які розглянули на Ставці, - постачання боєприпасів для артилерії на південному та східному фронті.

"Хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання", - запевнив президент.

Окремо на засіданні Ставки розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі.

"Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямках. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", - поінформував про поставлені завдання Зеленський.

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що безпосередньої загрози наступальних дій наземними силами з боку Білорусі немає. Однак, Північного угруповання українських військ готове до підвищення оборонних спроможностей.