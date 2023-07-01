Допомога Україні від ЄС: політолог розповів, на чому концентруватиме зусилля Європа [ Редагувати ]
Підтримка України від Євросоюзу буде ділитись на два напрямки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог Антон Кучухідзе.
"Ця підтримка буде ділитись на два напрямки. Перше - це політико-економічна, друге - військовотехнічна. Політико-економічна - це означає, по-перше, заявлення позиції про безстроковість підтримки політичної, економічної, фінансової, санкційної в боротьбі проти рашистської федерації. Економічна означає вже початок виділення коштів на відновлення економічних потужностей України на підтримку під час війни різноматнітних соціальних сфер, програм і тд. А військовотехнічна - це те, що більшою мірою залишається залаштунками: передача озброєння, фінансування, купівля озброєння для України", - зазначив Кучухідзе.
Він додав: "Дуже добре, що ці всі речі мають безстроковий характер і сьогодні питання не стоїть в тому, коли ця підтримка закінчиться. Усі офіційні особи на всіх рівнях зазначили про безстроковість".
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