Точки неповернення позаду, може бути лише один переможець - в ОП про переговори з росією [ Редагувати ]
Розмови про необхідність переговорів України та росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter-акаунті.
"Не існує більшого інфантилізму та відірваності від реальності, ніж розмови заокеанських інтелектуалів про необхідність переговорів з Росією, "поганий мир" та припинення вогню, тому що… "поразка воєнного злочинця Путіна дестабілізує політичну ситуацію в Росії". Фантастичний неосяжний… мазохізм", - пише Подоляк.
Як відзначив Подоляк, війна росії проти України не є маленький локальним конфліктом. У війні двох систем з таким масштабом жертв, руйнувань й інтенсивності бойових дій - точки неповернення залишилися позаду.
"Сьогодні в цій війні може бути лише один переможець і один переможений. І якщо з такими "картами на столі" ви боїтеся перемогти (проявляти ініціативу), а тому підсвідомо хочете, щоб Україна програла, задля псевдостабілізації відносин з Москвою, – ви просто дивовижні люди з драматичною схильністю до суїциду", - додав Подоляк.
У разі поразки України, як зауважив радник голови Офісу президента, "програєте також ви, зігравши панахиду західному світу у власному "кінці історії".
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