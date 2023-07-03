Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік. Відомо, що члени НАТО продовжать його повноваження 4 липня 2023 року, у вівторок. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох анонімних дипломатів.

64-річний Столтенберг - колишній прем'єр-міністр Норвегії. Він мав завершити свій термін на посаді найвищої цивільної особи в трансатлантичному альянсі безпеки наприкінці вересня, але тепер, швидше за все, залишиться на цій посаді ще на 12 місяців.

У лютому Столтенберг заявив, що не вимагатиме продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Серед претендентів на цю посаду були міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який відкрито заявив, що хотів би отримати цю посаду, і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно наполягала на тому, що вона не є кандидатом.