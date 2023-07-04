Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
Про це він повідомив у себе на сторінці Twitter.
"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", – зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО підкреслив, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі країни ухвалять рішення щодо посилення підтримки України в довгостроковій перспективі. Також члени НАТО обговорять оновлення політичних зв'язків і наближення України до Альянсу.
по темі
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що події, пов'язані із переворотом в росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор
Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах
Деокупація українських територій внаслідок контрнаступу може призвести до того, що російський диктатор володимир путін піде на мирні переговори
У вівторок, 4 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Національної поліції.