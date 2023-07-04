Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це він повідомив у себе на сторінці Twitter.

"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі країни ухвалять рішення щодо посилення підтримки України в довгостроковій перспективі. Також члени НАТО обговорять оновлення політичних зв'язків і наближення України до Альянсу.