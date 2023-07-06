У частини українців можуть забрати паспорти: кого це стосуватиметься [ Редагувати ]
Українцям, яким виповнилось 25 або 45 років у період з 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року, необхідно до 1 серпня поточного року вклеїти своє фото в паспорт. За відсутності фотографії, паспорт буде підлягати обміну на ID-картку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
За даними МВС, після зняття карантинних обмежень, які були введені через пандемію COVID-19, в Україні відновлено строки для вклеювання фотографій у паспортну книжку для осіб, які виповнили 25 або 45 років.
Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.
Міністерство закликає усіх громадян уважно перевірити свої паспортні документи і у разі потреби звернутися до відповідних підрозділів ДМС або ЦНАП для отримання додаткової інформації.
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