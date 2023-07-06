Ракетний удар по Львову: у МВС показали перші хвилини після атаки [ Редагувати ]
Російські окупанти 6 липня завдали удару по Львову, внаслідок чого загинули 5 людей. З'явилося відео перших хвилин після ворожої атаки.
"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться у повідомленні.
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