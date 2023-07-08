Ще дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації. Після чого там розпочнуться перехоплення влади на різних рівнях.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації й там почнуться перехоплення влади на різних рівнях", - сказав Подоляк.

За його словами, процеси розпаду політичної системи в Росії уже почалися і вони очевидні.

"Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт - як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна", - зазначив радник керівника ОП.

Подоляк також наголосив, що це об'єктивний процес, який буде йти паралельно зі збільшенням тиску України по лінії фронту. Як наслідок, внутрішні процеси “ерозії” будуть пришвидшуватись.

Радник керівника ОП назвав три дії, завдяки яким можуть пришвидшитися ці процеси, - це активні та ефективні дії Збройних сил України, конкретні політичні заяви та дії партнерів і суттєве обмеження будь-якого спілкування й участі Росії у міжнародних інституціях.