ЗСУ за день знищили 10 розвідувальних дронів ворога - Генштаб [ Редагувати ]
Українські військові за день знищили десять російських розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Крім того, авіація сил оборони минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
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