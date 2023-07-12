"Новий пакет військової допомоги": Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster [ Редагувати ]
У середу, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає 30 бронетранспортерів Bushmaster.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський на полях саміту НАТО провів переговори з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Після зустрічі глава держави заявив що Австралія надає Україні новий пакет допомоги.
Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч.
по темі
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу ядерного удару з боку рф, адже росія передала білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити
Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму
У суботу, 8 липня, президент України зробив заяву стосовно 500 дня війни
Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії