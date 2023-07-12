У Зеленського назвали головні висновки саміту НАТО у Вільнюсі для України [ Редагувати ]
Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"Головні висновки Вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного разу обов'язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам'ятаємо: наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи - теж у наших руках. І сьогодні ці руки - у жахливих кривавих мозолях від постійного тримання зброї", - наголосив Подоляк.
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