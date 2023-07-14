Українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута.

Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи та закріплюють на позиціях.

Також українські воїни продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти своєю чергою чинять опір, перекидають резерви техніки та живої сили.

Ковальов наголосив, що ЗСУ ведуть наступ північніше та південніше Бахмута.

"На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

При цьому представник Генштабу додав, що окупаційні війська атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На вказаних ділянках фронту тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми.