По всій Україні сьогодні можуть запровадити графіки відключення світла [ Редагувати ]
В Україні в середу, 8 травня, можливі введення графіків відключень електропостачання. Найбільш складна ситуація очікується в енергосистемі з 18:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям, - йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00, - підкреслили у компанії.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.
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