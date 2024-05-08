В Україні в середу, 8 травня, можливі введення графіків відключень електропостачання. Найбільш складна ситуація очікується в енергосистемі з 18:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям, - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00, - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.