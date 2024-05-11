В Ростовській області росії на залізниці горить цистерна з паливом [ Редагувати ]
Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.
Про це повідомило МНС рф.
За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає, зазначили у відомстві.
по темі
Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі
Внаслідок російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури
В Івано-Франківській та Львівській областях після нічних обстрілів, здійснених російськими силами, виникли пожежі на інфраструктурних об'єктах
Цієї ночі знову горіли російські заводи. Українські дрони дісталися Курської, Білгородської, Воронезької, Смоленської та Липецької областей.
В уряді розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію в Україні, оскільки для підготовки до наступного опалювального сезону потрібні додаткові ресурси