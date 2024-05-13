Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
У понеділок, 13 травня, українські військові збили російський вертоліт Ка-52. Його ще називають "Алігатор".
Про це повідомляє 47-а окрема механізована бригада.
Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.
Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!
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Відповідне відео вони показали у мережі
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