Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про руйнування і постраждалих [ Редагувати ]
Вранці Харків був обстріляний російськими військами двома керованими авіабомбами. Інцидент стався в Київському районі о 6:30 ранку.
За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік 52 роки і жінка 66 років.
У жінки була гостра реакція на стрес, і їй була надана допомога на місці.
Також бомбардування знищило три гаражі і пошкодило три інших. Один вибух стався на відкритій території. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто атакували двома керованими авіабомбами.
Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район, - зазначив міський голова.
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