Вранці Харків був обстріляний російськими військами двома керованими авіабомбами. Інцидент стався в Київському районі о 6:30 ранку.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік 52 роки і жінка 66 років.

У жінки була гостра реакція на стрес, і їй була надана допомога на місці.

Також бомбардування знищило три гаражі і пошкодило три інших. Один вибух стався на відкритій території. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто атакували двома керованими авіабомбами.