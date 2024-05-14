Майже на всіх ділянках фронту тривають бої - Генштаб [ Редагувати ]
Майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Найбільша активність російських загарбників фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.
На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.
На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того, росіяни завдали два авіаційні удари.
На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Російські загарбники діяли на напрямках Марʼїнка - Георгієвка та Славне - Новомихайлівка.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.
Придніпровський напрямок - загарбники три рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.
На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.
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