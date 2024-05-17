17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами.

Про це йдеться у дописі Зеленського у X (Twitter).

Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української "формули миру" та підтвердження участі в "саміті миру" у Швейцарії.