Зеленський та прем'єр Словенії домовились про підписання безпекової угоди [ Редагувати ]
17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами.
Про це йдеться у дописі Зеленського у X (Twitter).
Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української "формули миру" та підтвердження участі в "саміті миру" у Швейцарії.
Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди, – додав він.
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