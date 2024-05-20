Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі [ Редагувати ]
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. Авіакатастрофа сталась 19 травня, передає Mehr.
Разом з президентом Ірану в авіакатастрофі загинув і глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.
Окрім них у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та декілька інших не названих осіб. Всі вони загинули.
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