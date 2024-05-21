В Ужгороді розгорнули фотовиставку "Закарпаття і війна" [ Редагувати ]
Закарпаття і війна. В Ужгороді просто неба розгорнули фотовиставку. На світлинах зафіксовано, як Закарпаття переживає війну. Волонтерить, збирає донати, прощається з полеглими воїнами. Експозиція - мандрівна. І найближчим часом її побачать в інших містах краю.
Ольга розглядає світлини закарпатських фотографів. В Ужгороді жінка проїздом, сама з Чернівців. Каже не могла зупинитися, проходячи повз. Світлини вразили у саме серце
Ольга - жителька Чернівців:
Просто крають серце, особливо ось ця - там, де військовий без кінцівки. І дивиться на Синевирський перевал - це звичайно... Наші люди - це дуже велика сила, ми зараз боремося з великим злом всього світу. Тому нам тільки сили.
Виставку просто неба під назвою "Закарпаття і війна. Два непрості роки" на Театральній площі організував пресклуб міста. На ній представлені 50 робіт закарпатських фоторепортерів, які з перших днів війни фіксують події в області.
Ірина Бреза - голова Ужгородського пресклубу:
Виставка про те, як переживає Закарпаття війну, як допомагає, волонтерить, проводжає в останню путь героїв. Одним словом те, що відбувається на Закарпатті - ці всі миттєвості закарпатського тилового життя.
Під час заходу охочі мали нагоду поспілкуватися з авторами робіт. Це 8 фото журналістів краю. Володимир Хила - один із них.
Володимир Хила - фоторепортер:
Багато є відгуків про те, що Закарпаття не чує війни, не переживає війну, але, як ми бачимо на фото, Закарпаття переживає війну і не менше ніж інші регіони. Так само гинуть наші рідні, близькі, друзі. В мене особисто брат загинув, і це словами не передати.
В Ужгороді виставка тривала лише один день. А 22 травня роботи зможуть побачити жителі Мукачева. Далі зібрання світлин помандрує іншими містами області та ближнім закордонням.
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