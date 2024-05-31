Українські військові провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність військ рф у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерела в СБУ.

Мова йде про комплексний удар по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї рф.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

А у ніч на 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазів морському порті Кавказ. Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим.

Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Нагадаємо, раніше ЗСУ ракетами ATACMS ударили по Керченській поромній переправі, її робота заблокована