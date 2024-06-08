Під Нікополем рф вдарила повторно по рятувальникам: є важко поранений [ Редагувати ]
В Нікопольському районі Дніпропетровської області росіяни атакували рятувальників. Є важко поранений.
Про це повідомляє Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника.
За даними голови ОВА, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, окупанти вдарили дроном повторно.
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