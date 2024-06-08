Президент Володимир Зеленський назвав дуже вагомим результатом те, що росіянам не вдалося реалізувати Харківську операцію.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Говорив сьогодні з головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено. Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко, - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що ведеться робота над тим, щоб забезпечити більше резервів українській армії.