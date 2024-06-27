Нічна атака: захисники неба України збили майже усі ворожі цілі [ Редагувати ]
Війська рф у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети "Кинджал", були збиті.
Про це передає в Telegram-каналі командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він уточнив, що загалом ворог для цієї нічної комбінованої атаки застосував:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", які окупанти запустили із повітряного простору Тамбовської області у РФ,
- 4 крилаті ракети "Калібр", що були запущені із північно-східної частини акваторії Чорного моря,
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили з Курської області,
- 23 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", а район пусків був Приморсько-Ахтарськ.
Так, під час відбиття повітряного нападу були ліквідовані 28 цілі.
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