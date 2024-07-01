У ніч проти 1 липня внаслідок одного з вибухів у Дніпрі пошкоджено супермаркет.

Про це повідомляє Суспільне. Дніпро.

За попередньою інформацією, поранених немає. У супермаркеті зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч.

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна.

У ніч на понеділок у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У східних областях оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. О 2.04, вже після вибуху, ПС знову повідомили про ракету на Дніпро. Знову пролунав вибух. О 2.07 військові повідомили, що на Дніпро ще летять ракети. О 2.22 Повітряні сили повідомили про ракету на Харків.