У понеділок, 1 липня, на підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Прокудін Олександр.

Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років.

"Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації", - йдеться у повідомлені.

Порятунок наших людей став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine".

Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

Вірю, що скоро всі діти будуть вдома, на вільній землі і дякую всім, хто докладає до цього зусиль.

Раніше ми писали про те, що ще 90 наших захисників повернулися додому з російського полону