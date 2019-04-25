У Євросоюзі не знайшли підстав для скасування безвізу [ Редактировать ]
Підстав скасовувати українцям безвіз немає. Про це під час зустрічі Європейської бізнес асоціації з представниками команди новообраного президента Володимира Зеленського заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юґ Мінґареллі. Водночас він закликав Україну "дотримуватися своїх зобов'язань" перед західними партнерами.
"Я не бачу жодних загроз безвізовому режиму з ЄС. Просто Україна має виконувати умови, ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти безвіз. Зокрема, Київ має продовжити співпрацю з МВФ для підтримки макрофінансової стабільності, забезпечити верховенство права й незалежність роботи антикорупційних органів", - говорить Х'юґ Мінґареллі, голова представництва Європейського союзу в Україні.
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