В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 27 апреля, сошел Благодатный огонь.

Схождения огня произошло в 14:32 по киевскому времени.

Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Традиционно огонь быстро передавался людьми, которые находились в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Сегодня вечером Благодатный огонь доставят в Киев, откуда он разойдется по всем украинским городам.

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