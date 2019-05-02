Київська майстриня виготовляє "живих" ляльок [ Редактировать ]
Справжнє волосся, шкіряне взуття та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чикальова. Кожне творіння має власний паспорт, ім'я та характер. Ляльок майстриня виготовляє для виставок і кіно, а іноді навіть створює портрети друзів. Як це виглядає - бачила Іванна Ілліна.
"Это моя подружка. Это ее портретное сходство и подарена она была ей на 50-летие. Она "любит" вино и любить курить, но она все равно хочет быть ангелом".
Про створення власної ляльки Світлана мріяла змалку. Вже тоді цікавилася, як все влаштовано.
"Я помню, с детства, как и любая девочка - любила шить куклам одежду. Мне тогда уже было интересно, что внутри куколки. Почему у нее двигаются руки, почему у нее вот так вот, а не "вот так вот" голова посажена на тело. Что там внутри тела", - розповідає Світлана Чикальова, майстриня.
Раніше киянка працювала у сфері ландшафтного дизайну, шила речі зі шкіри та накладала грим акторам. А згодом вирішила об'єднати свої навички та таки втілити дитячу мрію. Ідеї для героїв майстриня запозичує із книг та фільмів. Каже, вони приходять до неї у снах.
"Мы задумываем образ, мы делаем эскиз примерно такого размера, как мы хотим видеть эту куклу. Начинаем делать каркас - если она сидит, то сразу же делаем так, чтобы он был сидячим. Какой поворот головы - отдельно лепится голова, лицо и все это когда собирается - на последнем этапе роспись, поклейка волос и одежда", - ділиться секретами Світлана Чикальова, майстриня.
На виготовлення однієї ляльки майстрині потрібно понад 2 тижні. Адже одяг, взуття та каркас вона створює власноруч. Ляльок Світлана вважає своїми друзями. Та дає їм імена.
"Я уже представляю себе какая кукла будет. Иногда она начинает диктовать, капризничать: вот я не хочу этот наряд, вот я не хочу этот цвет глаз, всякое бывает, ну мы так общаемся", - розповідає Світлана Чикальова, майстриня.
Свої творіння Світлана демонструє на виставках, отримує нагороди, а ще вони стають героями фільмів. Так, нині майстриня працює над виготовленням серії ляльок для українського кіно, а незабаром - хоче подарувати кілька у закордонні музеї.
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Київська майстриня дивує українців "живими" ляльками
Справжнє волосся, шкіряне взуття, та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чикальова