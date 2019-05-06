Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в порт Одессы. Британский корабль проведет у берегов Украины три дня, сообщает "Корреспондент".

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"За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт корабля поднимутся украинские курсанты для изучения корабля. Также корабль Echo проведет учения с украинскими бронекатерами", - рассказал журналист.

Также он отметил, что корабль НАТО - это "психологический предохранитель" накануне 9 мая.

Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях. Также сообщалось, что в Черное море вошел британский корабль-разведчик. Россия продолжает частично контролировать Черно и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.