В Черное море вошел корабль ВМС Британии: что произошло [ Редактировать ]
Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в порт Одессы. Британский корабль проведет у берегов Украины три дня, сообщает "Корреспондент".
"За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт корабля поднимутся украинские курсанты для изучения корабля. Также корабль Echo проведет учения с украинскими бронекатерами", - рассказал журналист.
Также он отметил, что корабль НАТО - это "психологический предохранитель" накануне 9 мая.
Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях. Также сообщалось, что в Черное море вошел британский корабль-разведчик. Россия продолжает частично контролировать Черно и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.
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