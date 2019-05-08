Підрозділи МВС працюватимуть у посиленному режимі під час травневих свят [ Редактировать ]
Більш як півмільйона громадян планують узяти участь у масових заходах до Дня Перемоги над нацизмом 9-го травня. Тож усі підрозділи МВС працюватимуть у посиленному режимі. Правопорядок забезпечуватимуть понад 16 тисяч поліцейських. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Він також нагадав про заборону використання символів тоталітарних режимів. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність - до 10 років ув'язнення. А за георгієвську стрічку передбачене адміністративне покарання. Торік за це притягли до відповідальності двадцятьох людей.
"На масових заходах неприпустимо і заборонено в будь-якій формі мати з собою зброю, холодну, ножі вогнепальну і в першу чергу хочу наголосити, що і будь-який макет заборонений хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів комуністичного і нацистського під час проведення тих масових заходів, які відбудуться 9 травня ми закликаємо усіх в цей день утриматись від будь-яких конфліктних ситуацій", - говорить Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ.
по теме
Українських правоохоронців перевели на посилений режим роботи
Усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно задля недопущення провокацій та порушень правопорядку
В Одесі посилюють заходи безпеки
На Куликове поле та Соборну площу пускатимуть через рамки метало-детекторів. На в'їзді до міста ретельно перевіряють автівки
Юрій Бойко: Ми нікому не дозволимо стерти з пам'яті народу перемогу у Великій Вітчизняній війні
На Київщині полеглих вшановували від самого ранку. На урочистості прийшли і ветерани, і політики
Наталія Королевська привітала ветеранів із червоної зони Донбасу
Представники гуманітарної місії нацплатформи "Жінки за мир" на чолі з народним депутатом Наталією Королевською приїхали в села, що на лінії розмежування
В Україні каратимуть за використання радянської символіки
За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні