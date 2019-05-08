Більш як півмільйона громадян планують узяти участь у масових заходах до Дня Перемоги над нацизмом 9-го травня. Тож усі підрозділи МВС працюватимуть у посиленному режимі. Правопорядок забезпечуватимуть понад 16 тисяч поліцейських. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він також нагадав про заборону використання символів тоталітарних режимів. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність - до 10 років ув'язнення. А за георгієвську стрічку передбачене адміністративне покарання. Торік за це притягли до відповідальності двадцятьох людей.

"На масових заходах неприпустимо і заборонено в будь-якій формі мати з собою зброю, холодну, ножі вогнепальну і в першу чергу хочу наголосити, що і будь-який макет заборонений хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів комуністичного і нацистського під час проведення тих масових заходів, які відбудуться 9 травня ми закликаємо усіх в цей день утриматись від будь-яких конфліктних ситуацій", - говорить Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ.