Киев отходит от методики очистки воды хлором, на Днепровской станции успешно прошло тестирование по новой методике, заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Каждый жители Киева, мы с вами, используем около 700 миллионов литров воды. Прежде чем попасть в наши краны, вода проходит чрезвычайно сложные и многоэтапные процессы очистки. Вода из трех источников - Днепра, Десны и артезианских скважин - поднимается на Днепровскую и Деснянскую станции, где происходит ее обработка. На водопроводных станциях "Киевводоканал" для обеззараживания воды применяется - хлор-аммиачный метод", - цитирует его пресс-служба КГГА.

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Он добавил, что эксплуатация хлорного хозяйства не только нецелесообразно, а прежде всего - опасно, его системы морально и технически устарели. Например, после активного строительства жилых массивов, хлорное хозяйство Деснянской водопроводной станции оказалось среди жилых массивов.

"Уже сейчас "Киевводоканал" провел тестирование новой методики – диоксида хлора на Днепровской станции. Тестирование прошли успешно и сегодня есть перспектива внедрения более эффективной технологии по сравнению с хлором", - уточнили в КГГА.

Раньше сообщалось о том, что ранее в Киевгорсовете заявили, что планируется в 2019 году ликвидировать хлорное хозяйство и внедрить современную технологию очистки воды.