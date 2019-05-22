Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили воплощение Минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Кроме того, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость решения "еще открытых вопросов" для возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы.

Ранее Украина раскритиковала решение Совета Европы об отмене санкций против России.