Германия, Франция и Россия обсудили Минские соглашения [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили воплощение Минских договоренностей после избрания нового президента Украины.
Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.
Кроме того, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость решения "еще открытых вопросов" для возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы.
Ранее Украина раскритиковала решение Совета Европы об отмене санкций против России.
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