ЕС даст Украине 500 млн евро помощи после введения нового энергорынка [ Редактировать ]
Внедрение закона о рынке электроэнергии является условием получения следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом сообщил журналистам Генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон после встреч в Киеве с представителями украинской власти.
Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи Украине зависит от выполнения страной программы сотрудничества с МВФ, и условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по предоставлению макрофинансовой помощи. Одним из таких условий является запуск рынка электроэнергии.
"Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона о рынке электроэнергии", - заявил Даниэльссон.
В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам, должен быть запущен 1 июля 2019 года. Это является одним из условий программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина рассчитывает получить в текущем году 2,5 млрд долларов, а также предоставления нам макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.
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